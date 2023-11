Biden - Xi Jinping | il 15 novembre incontro a San Francisco | sul tavolo le elezioni di Taiwan del 2024 | intelligenza artificiale | commercio e sicurezza

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il capo della Casa Bianca, Joe, incontrerà il leader cinese, Xi, il 15, a margine del summit dell'Apec, in programma per una settimana, a San, a partire dal 14sfrutterà l’occasione per cercare di allentare la tensione tra i due Paesi. È il secondo in