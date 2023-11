Berlusconi | la seconda vita di Dudù | il barboncino resta con Fascina ad Arcore

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – Che fine ha fatto? Il mistero sembra finalmente risolto. A prendersene cura è Marta. Dopo la morte di Silvio, il 12 giugno scorso, il famosobianco ha continuato a scorrazzare nel parco di, sotto la supervisione del personale domestico della magione brianzola (come sempre capitava del resto, quando il padrone era fuori per impegni politici e di governo). E visto che nel testamento dell’ex premier non c’era traccia del simbolo della svolta animalista di Silvio, in tanti si sono chiesti chi avrebbe dovuto badare alla sua salute e toeletta. Dal punto di vista giuridico, se gli animali non figurano nel lascito, alla morte del legittimo proprietario diventano parte integrante dell’asse ereditario e spetterebbero, quindi, ai figli del Cavaliere ...

La passione diper gli amici a quattro zampe non è mai stata un mistero. E presto si trasformò in una vera e propria arma elettorale di forte impatto mediatico. Per anni Dudù (insieme ai ...

Che fine ha fatto Dudù Era la domanda, una delle tante, nate dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. E ora il mistero sembra finalmente risolto. A prendersene cura è Marta Fascina. Dopo la morte di