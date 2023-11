Bergamo | partita la demolizione del Palacreberg per far spazio al nuovo palazzetto dello sport

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 novembre 2023). A cinque mesi dall’ultimo spettacolo che si è tenuto al, il 26 maggio 2023, sono iniziate in queste ore le operazioni che porteranno alladella struttura che si trova in via Pizzo della Presolana, nel quartiere cittadino di Celadina: al suo posto sorgerà il. Il cronoprogramma inizialmente stabilito dal Comune prevedeva l’inizio dell’abbattimento già sul finire del mese di luglio, una volta sbrigate le faccende burocratiche, definite le gare d’appalto e svuotato l’interno dai 1500 seggiolini finiti “all’asta”. 117 giorni era il tempo stimato per smantellare la struttura mobile dalle fondamenta: i lavori sarebbero dovuti finire entro fine novembre, in tempo record, stando alla delibera firmata dalla Giunta che ...