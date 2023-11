Benzina e diesel | stop al cartello con i prezzi | Tar del Lazio boccia decreto

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) –ai cartelli con il prezzo medio dinei distributori. Ilche prevede l'obbligo di esporre ilcon imedi dei carburanti è illegittimo. come ha stabilito il Tar delaccogliendo il ricorso di Fegica (Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini) e Figisc (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali). Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha quindi dato mandato all'Avvocatura di Stato per l'immediato appello al Consiglio di Stato. "La decisione del Tar si limita ad affrontare questioni procedurali e non pone in dubbio la sussistenza dell'obbligo previsto dalla legge in ordine all'esposizione del", spiega nel merito il ministero di via Molise. "La norma ...