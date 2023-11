Belen Rodriguez | alle Maldive con Elio Lorenzoni | e scappa anche il bacio…

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesi sta dedicando completamente alla promozione del suo brand di moda, Me Fui, e per questo staalimentando le sue collaborazioni con altri brand. La conduttrice, dopo l’addio a Mediaset e la fine della relazione con Stefano De Martino, si è concessa del tempo per curarsi le ferite, ma ora sembra tornata con più determinazione che mai, come solo una vera imprenditrice può fare. E sempre al suo fianco non può mancare, il suo compagno, che è volato insieme a lei...