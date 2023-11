Sentire dauna voce assai tranquilla e più riflessiva della mia, mentre mi aggiorna su come ... Me ne parla riferendosi allache sta per pubblicare sul prestigioso L'Orient Litteraire ...

Beirut, la recensione di Hadsel: un omaggio alla riflessione e all'isolamento Vanity Fair Italia

Dirty Difficult Dangerous, la recensione cinematografo.it

Il nuovo album è stato scritto durante un soggiorno nell'arcipelago norvegese delle Vesterålen. E porta con sé tutta l'atmosfera delle lunghe notti artiche ...Zach Condon ha trovato un’isola quasi felice in cui fare canzoni e i conti con la depressione. Racconta tutto qui. «Non sono come gli altri, tutto mi colpisce in modo intenso, specialmente la musica» ...