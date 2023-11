Bce | Lagarde | con questi tassi abbastanza a lungo inflazione può tornare al 2%

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. -(Adnkronos) - "Siamo a un livello in cui crediamo che, se mantenuto, - e questonon è banale - ci porterà all'obiettivo del 2% dia medio termine ". Lo ha affermato, ribadendo la linea delle ultime settimane, la presidente della Bce, Christinein un confronto online con trasmesso dal Financial Times. Parole che allontanano - se possibile - ancora di più la prospettiva di un taglio dei: per questa decisione, ha aggiunto, serviranno più di "un paio di trimestri".