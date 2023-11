Bayern Monaco-FC Heidenheim sabato 11 novembre 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tuchel recupera Guerreiro

Leggi su infobetting

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ci ha pensato Kane con una doppietta a blindare la qualificazione e il primo posto matematico nel girone di Champions, sbloccando una gara complicata contro un ottimo Galatasaray e chiudendo per il momento la pratica con 8 punti di vantaggio sui turchi e sul Copenhagen a due gare dalla fine. In questo contesto ildiriceve in casa InfoBetting: Scommesse Sportive e