Bayer Leverkusen-Union Berlino | Bundesliga | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 10 novembre 2023)è una partita dell’undicesima giornata die si gioca domenica alle 15:30: tv, probabili. Sì, contro il Napoli è arrivato un pareggio sicuramente importante che ha permesso di interrompere una sfilza di oltre dieci sconfitte, ma il calendario non viene proprio in aiuto all’di Bonucci, adesso impegnato incontro la squadra che possiamo tranquillamente affermare è la più in forma. Xabi Alonso, guida iln Monaco (Lapresse) – Ilveggente.itIldi Xabi Alonso è praticamente una macchina perfetta. Almeno per ora. Primo posto in classifica con 28 ...