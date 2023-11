Bastoncini nuvola salati | sofficissimi | non indovini con cosa li preparo | ti svelo la mia ricetta segreta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 10 novembre 2023) Isono soffici, morbidi, spumosi come i cirri alti nelle giornate terse di autunno. Si tratta di una sorta di polpette allungate a base di pollo, patate, uova, parmigiano e di un ingrediente segreto , la farina di riso. Per prepararli, dobbiamo ottenere un impasto piuttosto cremoso e appiccicoso, inserirlo in una sac à poche e formare delle listarelle direttamente nel tegame con abbondante olio bollente. Eh sì, sono fritte, ma quanto sono golose! A casa mia vanno a ruba! Le servo come secondo, accompagnate da un contorno di verdure di stagione, oppure come aperitivo finger food prima di una cena con gli amici di sempre. Sono sofficissime tanto che i miei nipotini le chiamano le nuvolette di pollo!: ingredienti e preparazione Per 2 porzioni procuriamoci: 160 gr di patate già ...