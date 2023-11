Baskin Bergamo | è iniziato il campionato | domenica ‘derby’ all’Italcementi

(Di venerdì 10 novembre 2023) Èil 5 novembre ildidella Sezione Territoriale Lombardia Est che ha avuto come protagoniste quattro delle sette squadre partecipanti affiliate all’E.I.S.I. Ente Italiano Sport Inclusivi. La giornata sportiva ha coinvolto la PHB di Villa d’Adda contro l’Accademia Sport Imagna (risultato finale 51-57) e la Nembrese 1913 contro l’Aurora S.Francesco di Lecco (risultato finale 107-60). Il 12/11 ilproseguirà con il derby casalingo delche vedrà sul campo la Squadra Gialla contro la Squadra Blu nella palestra della scuola media Codussi. Per chi non conoscesse questo sport ilprende spunto dalla pallacanestro, ne modifica spazi, attrezzature e con regole proprie consente a tutti, maschi femmine, giovani e meno ...

