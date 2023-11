Basket | programma 7^ giornata Serie A1 2023 2024 | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della 7^dellaA1di. Nuovo appuntamento con il massimo campionato italiano di pallacanestro, con questo turno che vede indue anticipi sabato 11 novembre: si parte con il più classico dei testacoda, con la sfida tra la capolista Virtus Bologna e il fanalino di coda Treviso, per poi proseguire con il testa a testa tra Napoli e Varese. Interessante Pesaro-Tortona, che sarà la sfida che verrà proposta in chiaro in questo turno, con Brescia-Cremona a chiudere la. Di seguito, ildel weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le ...