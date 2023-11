Basket | Andrea Capobianco | “Soddisfatto per l’atteggiamento | dobbiamo crederci”

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 novembre 2023) Buona la prima per l’italfemminile. Le azzurre hanno infatti vinto in modo brillante il primo match valido per le Qualificazioni ai Campionati Europei 2025, regolando a Vigevano la Grecia con il risultato di 76-67. Un ottimo avvio per le nostre ragazze, trainate da una super Lorela Cubaj, autrice da una brillante performance da 18 punti, oltre che da Cecilia Zandalisini e Costanza Verona (14 punti per loro). Ritorno convincente sulla panchina tricolore dunque perche, nel post gara, ha commentato la gara delle sue giocatrici: “Sono molto contento peravuto dalle ragazze – ha detto il coach ai microfoni della FIP – perché è normale avere degli alti e bassi con solo pochi giorni di raduno ma sono state straordinarie da un punto di vista mentale. Nei momenti più importanti della ...