Barzagli | «C’è tanto di Allegri in questa rinascita della Juve e i giocatori si stanno esaltando»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Andrea, ex difensore centralentus, ha parlato a La Stampastagione dei bianconeri con MaxAndrea, ex difensore centralentus, ha parlato a La Stampastagione dei bianconeri con Max. PAROLE – «Non bisogna mai scordarsi del nostro Dna. C’è modo e modo di difendere, ma veniamo da una grande storia basata sul non prendere gol. Mentalmente tutti quanti, tifosi inclusi, preferiscono vincere 1-0 piuttosto che 4-3.? C’èdi Max ine isi: da Rugani a Gatti, che sta crescendo molto, ...