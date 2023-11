Barzaghi | «Inzaghi ha tocco magico in coppa Copertina dell’Inter»

... il programma condotto da Marco Cattaneo , con Stefano Borghi , Andrea, Borja Valero e ... Sarà anche un altro capitolo delle spettacolari sfide trae Gasperini: l'anno scorso l'...

Sky – Inter, Lautaro alla svolta: il primo cavaliere di Inzaghi. Rinnovo sul tavolo fcinter1908

Sky – Dumfries stanco, ma dovrebbe andare in Austria: “Inzaghi ha detto a un collaboratore…” fcinter1908

Secondo solo a Kane e Haaland per gol segnati da inizio stagione, i cali del passato sono un lontano ricordo. Oggi è trascinatore dell'Inter, anche quando parte dalla panchina come a Salisburgo. E la ...Salisburgo-Inter è la sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League in programma domani (mercoledì) alle 21 alla Red Bull Arena. La squadra di Inzaghi potrebbe chiudere i ...