Barcellona | Marcos Alonso | futuro ancora in Spagna

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Sport , ilnon rinnoverà il contratto , in scadenza il prossimo 30 giugno 2024, diAlonso e di Sergi Roberto . Entrambi i giocatori spagnoli, fino ad oggi, hanno avuto poco spazio nelle ...

Shakhtar - Barcellona (1-0) Champions League 2023 la Repubblica

BARCELLONA, NIENTE RINNOVI PER MARCOS ALONSO E SERGI ROBERTO - Sportmediaset Sport Mediaset

Un ex Serie A potrebbe far ritorno in Italia già a gennaio e la Juventus sta esplorando la situazione.In Spagna dicono che il campione potrebbe considerare ormai chiusa la sua storia con il Barcellona: Marotta spera di farlo arrivare a zero ...