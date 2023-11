Balotelli difende Donnarumma | «I milanisti non possono capire»

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le dichiarazioni di Mariofanno da sempre discutere, e anche l’ultima non fa eccezione. Al podcast “Vox to box”, l’ex attaccante del Milan ha preso le difese di Gianluigi, fischiato dai tifosi rossoneri durante tutta la sfida di Champions contro il PSG. «Mi è spiaciuto per Gigio, le cose che gli sono successe davvero non si sanno, inon, ma mi dispiace perché non merita di essere trattato così. Da calciatore non può dire quello che è davvero successo. Io credo, però, che se avesse potuto, sarebbe rimasto al Milan. So quello che è successo, lui non ha alcuna colpa, e non è scontato reagire come ha fatto lui. Per quello che i tifosi sanno, ci sta che si comportino così, ma Gigio non ha risposto a nessuno e non ha fatto nulla». Dichiarazioni, quelle riportate ...