Balloon Museum | rimborso per i biglietti acquistati | come procedere

Leggi su 2anews

(Di venerdì 10 novembre 2023) La procedura per ottenere ildeiper ilaperto presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Il sito della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove ha aperto il, ha riportato una comunicazione importante per tutti i cittadini che hanno acquistato un biglietto per partecipare all’evento in questo giorni. “In relazione alle