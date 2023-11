Ballando con le Stelle | “certi suoi aspetti non mi sono piaciuti La gelosia tra i problemi” | Ema Stokholma parla della fine dell’amore con Angelo Madonia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sarà che il ballo è galeotto o che qualche dinamica da reality s’innesca, ma acon Lenon c’è stagione senza amori. Coppie che nascono e fanno appassionare gli spettatori. Ma non sempre arriva il lietoe tra Ema(che in questa edizione balla con Paola Perego), la relazione è finita. Lo spiega la stessa conduttrice a Di PiùTV: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratterialivenute fuori edinon mi. Laè stata tra i, ma non si è trattato dell’unico problema. Non siamo compatibili io e. E ancora: “Facevamo sul ...