Bagnaia | «In Ducati tutti hanno accesso ai dati di tutti Io e Martin sappiamo tutto della moto dell’altro»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Francesco, alla vigilia del Gran Premio di Malesia, intervistato da L’Equipe. Ha 13 punti di vantaggio su Jorgea tre Gran Premi e tre gare sprint dalla fine. «Finiremo la stagione su tre circuiti che mi piacciono, sono pronto». Dalla tua caduta in Catalogna (il 3 settembre), la tua traiettoria e quella di Jorgesembrano essersi invertite. Come lo spiega?: «Ovviamente, quella caduta non mi ha aiutato. Prima di Barcellona, ero più di 60 punti avanti…ha colto l’occasione per ridurre il suo ritardo, certamente ha aumentato la sua motivazione». L’anno scorso, hai recuperato oltre 90 punti a Fabio Quartararo nella seconda parte del Mondiale. In questa stagione, stai lottando per mantenere il tuo vantaggio. Cosa cambia in termini di strategia e approccio? «Niente. La mia ...