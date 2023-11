Aveva soli 46 anni Una morte prematura e improvvisa Proprio come quella del fondatore Franco

Lo stilista, cheassunto il ruolo di direttore creativo della griffe del gruppo Aeffe solo pochi giorni fa, il primo novembre scorso,46 anni . La notizia della scomparsa è stata ...

A soli 46 anni muore Davide Renne, direttore creativo di Moschino RaiNews

E' morto a soli 46 anni Davide Renne da pochi giorni direttore ... TGLA7

"Ha detto nettamente di non aver ricevuto denaro né offerte di denaro - ha spiegato il suo avvocato, Michele Laforgia - e ha sottolineato come i rapporti con l'imprenditore siano stati occasionali.Il mondo della politica è in lutto per la morte di Massimo Pace, avvenuta ieri, giovedì 9 novembre 2023, a soli 65 anni. Pace è stato dal 2014 al 2019 assessore comunale a Settimo Torinese, quando ...