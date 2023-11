“Aveva ragione Hitler? Vergogna! Vergogna!” La furia di Cruciani sulla prof antisemita

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppeha preso posizione riguardo il caso della cittadinanza italiana concessa alla bambina britannica di otto mesi Indi Gregory e le dichiarazioni antisemite di una docente di matematica in Veneto. “Amici miei – ha esordito– non è una questione di destra o di sinistra, non mi importa della decisione del governo di dare la cittadinanza italiana a una bambina di otto mesi che è britannica. Se i genitori la vogliono in vita, che viva, che viva. Mi fa orrore che sia lo Stato o la cosiddetta scienza a decidere se una bambina di otto mesi muore o non muore. E io sono favorevolissimo all’eutanasia, super favorevole, anche per chi non ha nulla. Se uno vuole morire, che muoia. Ma per lei lo facciano i genitori.” Il tono si è fatto ancora più acceso quando ha commentato l’episodio ...