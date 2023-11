Avanti Popolo | l’intervento della presidente Rai Marinella Soldi sull’intervista alla vittima di stupro di Palermo | “Maggiore cautela su temi così delicati”

... come dice la legge, " in nome delitaliano " e non " dell'interesse dello Stato ", dell'... Conseguenze e conclusioni È ovvio che gli inquirenti debbano fare di tutto per essere un passo...

Soldi, su «Avanti Popolo» e l’intervista alla vittima di stupro: «Serve maggiore cautela» Corriere della Sera

Come non parlare di stupro in televisione: Avanti Popolo e l'intervista di Nunzia de Girolamo Valigia Blu

"La puntata di 'Avanti Popolo' presenta aspetti controversi: policy e Contratto di Servizio indicano una maggiore cautela su temi così delicati". E' un ...La presidente Rai Marinella Soldi ha risposto agli intellettuali e scrittori che le avevano scritto pubblicamente per protestare contro Nunzia De Girolamo ...