Auto a fuoco nella notte | indagano i Carabinieri

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili deldi Avellino alle ore 00:40 dellaappena trascorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Quadrelle in via Luigi Auricchio, per un incendio che ha visto coinvolta un'vettura in sosta lungo la strada. Le fiamme che hanno avvolto interamente il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area. Lievi danni si sono registrati alla recinzione limitrofa e sul posto è intervenuto il Nucleo Radiomobile deidi Baiano per le proprie competenze.