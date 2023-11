Autista e due funzionari amministrativi | pubblicati i bandi di concorso

(Di venerdì 10 novembre 2023) . Il sindaco Clemente Mastella e Carmen Coppola rendono nota la pubblicazione Benevento, 9 novembre 2023 – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Personale, Carmen Coppola, rendono noto che sono stati, sull’albo del portale istituzionale dell’Ente, idiper l’assunzione a tempo pieno e indeterminato delle seguenti unità lavorative: n.1 posto:-area degli operatori esperti (ex categoria B) https://web.comune.benevento.it/mc/mc p dettaglio.php?id pubbl=28164 n.2 posti:o amministrativo – area deie dell’elevata qualificazione (ex categoria D) https://web.comune.benevento.it/mc/mc p dettaglio.php?id pubbl=28163 L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Sul posto gli equipaggi diambulanze eautomediche, ma per il conducente del tir non c'è stata via di scampo: è stato sbalzato fuori dal veicolo e morto sul colpo. A bordo dell'automobile ...

Autista e due funzionari amministrativi, pubblicati i bandi – Comune ... Comune di Benevento

Benevento, rinforzi a Palazzo Mosti: bando per un autista e due funzionari amministrativi ilmattino.it

Gli esperti chiamati dalla procura hanno raccolto tutti gli elementi per le analisi di laboratorio: devono spiegare se c’erano pericoli ...MESTRE - Resistenza e tenuta agli urti saranno messe alla prova dal dipartimento di Ingegneria dell'università di Padova. Lì finiranno i pezzi di guardrail prelevati ieri ...