Attraverso lo specchio degli hater | gli Altri del XXI Secolo

Leggi su funweek

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sabato 11 novembre, alle ore 20:30, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre accoglierà per la prima volta a Roma lo spettacolo “Gli– Indagine sui nuovissimi mostri”. Inserito nel progetto Audience Revolution, l’opera è frutto della drammaturgia e regia di Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio della compagnia Kepler-452. Il focus dell’evento è una riflessione sulla figura contemporaneadigitali, individui che utilizzano i social per esprimere il proprio odio, nascosti dietro lo schermo. Il teatro diventa il luogo in cui esplorare e comprendere questi “nuovi mostri” del XXI, invitando il pubblico a avvicinarsi per poi distanziarsi. Dopo lo spettacolo, è previsto un incontro aperto al pubblico con la compagnia, condotto dagli studenti partecipanti al laboratorio di critica “Review Lab,” ...