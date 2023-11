Attentato al fondatore di Vox | spunta la pista iraniana

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sulla recente inchiesta sull’aggressione al politico spagnolo Alejo Vidal-Cuadras, una nuova ipotesi prende piede. L’ex leader del Partito popolare in Catalogna, nonchédel partito Vox, raggiunto da colpi di arma da fuoco in pieno volto ieri a Madrid, come riporta il quotidiano iberico “El Confidencial”, potrebbe essere stato vittima di unordito da estremisti iraniani. L’a Alejo Vidal-Cuadras I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri. Vidal-Cuadras, che stava uscendo dalla messa, è stato raggiunto da un uomo con casco nero, felpa e jeans che gli ha esploso dei colpi di pistola a distanza ravvicinata e poi è scappato a bordo di una Yamaha guidata da un complice. Il politico è stato immediatamente soccorso, trasportato in ospedale cosciente, sottoposto a un intervento chirurgico alla mandibola (il ...