Atp Metz | rivivi la diretta | Fognini ko | Humbert vola in finale

(Di venerdì 10 novembre 2023) Niente da fare per Fabioche dopo aver battuto Sonego ai quarti non riesce ad approdare innell'Atp 250 di. Vince Ugoche si impone agevolmente in due set 0 - 6, 2 - 6 : ...

Niente da fare per Fabio Fognini che dopo aver battuto Sonego ai quarti non riesce ad approdare in finale nell'250 di. Vince Ugo Humbert che si impone agevolmente in due set 0 - 6, 2 - 6 : rivivi la ...

LIVE Fognini-Humbert, ATP Metz 2023 in DIRETTA: il ligure vuole continuare a dare spettacolo OA Sport

ATP Metz: Fognini scherza Sonego in un derby senza storia e si regala la semifinale con Humbert Ubitennis

Metz, 10 nov. – (Adnkronos) – Un Fabio Fognini in non perfette condizioni fisiche per un problema ad una gamba esce di scena in semifinale al torneo Atp 250 di Metz (veloce indoor, montepremi 562.815 ...Quando e come seguire la finale del torneo ATP 250 di Metz 2023 tra il francese Ugo Humbert e il russo Alexander Shevchenko.