Atp Finals | Sinner | “Vinco o imparo Djokovic mi dirà dove sono”

(Di venerdì 10 novembre 2023) “Dopo l’allenamento mi chiedo: ho fatto abbastanza? Potevo sforzarmi di più? È il mio lavoro, ci tengo. C’è chi pensa di lavorare troppo, io penso sempre di non aver lavorato a sufficienza. La mia mentalità è questa. Anche quando arrivo a sera schiantato dalla stanchezza, mi interrogo”. Parola di Jannikche in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera si sofferma sul suo lavoro quotidiano. Una preparazione meticolosa, studiata nei dettagli, che ora gli permette di arrivare alle Atpda numero 4 del mondo, dopo i successi di Pechino e Vienna: “Il sogno di chiunque. I migliori otto dell’anno, a Torino. Era il mio obiettivo di inizio stagione, l’ho centrato in anticipo.contento: è la conferma di un lavoro che funziona e di una stagione stabilmente ad alto livello. Bisogna anche considerare con quanti tornei ci si ...