Atp Finals | Sinner | “Vengo con mentalità positiva | sono molto emozionato”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023) Torino – Sale l’emozione dell’inizio del Torneo agli Atpdi Torino. La competizione sta per dare il via alle gare. E’ tempo, in queste ore, di conferenze stampa dei protagonisti. E i migliori otto tennisti del pianeta sognano in grande. C’è anche Jannik, quarto in Atp, che attende di giocare con Stefanos Tsitsipas, domenica prossima. L’Azzurro dichiara: “È un grande evento, essere qui come giocatore italiano mi rende piùdel solito macon una”. Come riporta l’Ansa, l’altoatesino prosegue: “L’ultima parte della stagione ho giocato bene soprattutto indoor – ha aggiunto – econtento di essere qui, voglio godermi questo momento, prendere la carica del pubblico. Ogni giorno fare meglio”.si è ...