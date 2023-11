ATP Finals 2023 | il Gruppo Verde | Djokovic favorito Sinner chiamato a lasciarsi nel passato i ko con Rune e Tsitsipas

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) La lunga attesa è finita. Torino si prepara ad ospitare per il terzo anno le NITTO ATP, l’evento che vedrà in gara i migliori otto tennisti della stagione che sta per volgere al termine. E questa volta ci sono tutti: nessuno in dubbio fino all’ultimo momento, nessun forfeit delle ultime settimane. E come accaduto nell’edizione del 2021, l’Italia torna ad avere un suo rappresentante in uno dei tornei più prestigiosi del calendario maschile. La speranza è che l’epilogo possa essere diverso rispetto a due anni fa, quando il povero Matteo Berrettini fu costreto a uscire dal campo in lacrime per l’infortunio agli addominali nel suo match d’esordio contro Zverev. In quella circostanza toccò a Jannikentrare come riserva e giocare i successivi due incontri. Un assaggio di quella che sarà quest’anno la sua prima vera partecipazione alle ...