ATP Finals 2023 | Cahill | “Incoraggio Jannik a godersi l’atmosfera e far divertire i tifosi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) “sempre i miei giocatori a guardarsi intorno, a respirare, sorridere e far. Alla fine siamo lì per questo. Se pensi troppo alla vittoria o alla sconfitta può diventare pesante”. Le parole al New York Times sono di Darren, coach dalla primavera del 2022 insieme a Simone Vagnozzi diSinner. Un percorso, però, iniziato molto prima, seppur da lontano, dato cheè anche commentatore per Espn: “Lo vedevo in partita, un paio di anni fa spesso crollava fisicamente”, dice il tecnico australiano. “Si è sviluppato in ritardo, quindi aveva solo bisogno di assicurarsi che il suo corpo potesse affrontare i carichi di giocare a questo livello settimana dopo settimana”. Sinner arriva a Torino con tanta pressione sulle ...