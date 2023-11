Assoluzione per Infermità Mentale | Il Caso dell' Assassino del Pittore a Lanciano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 10 novembre 2023) Chieti - Nel processo per l'omicidio di Francesco De Florio De Grandis, noto come Ciccillo, ile musicista freddato a colpi di pistola il 13 febbraio 2022, la Corte d'Assise diha emesso una sentenza diper Amleto Petrosemolo, 71 anni, l'accusato'omicidio. La motivazione di taleè stata la dichiarata incapacità di intendere e di volere al momento del reato. Amleto Petrosemolo, reoconfesso, è stato giudicato non imputabile sulla basea perizia effettuata da un pool di psichiatri di Roma. Tuttavia, nonostante l'per l'accusa di omicidio volontario con aggravanti di premeditazione e futili motivi, il giudice ha ritenuto Petrosemolo socialmente pericoloso. In conseguenza di ciò, dovrà trascorrere i prossimi dieci ...