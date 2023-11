Associazione Mondragone Bene Comune | stanno militarizzando il nostro territorio

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 10 novembre 2023). “Zona segregata nel CTR di Grazzanise” è l’enigmatica formula utilizzata da #deskaeronautico (https://www.deskaeronautico.it/8-e-9-novembre-zone-segregata-nel-ctr-di-grazzanise/) per annunciare una zona di non sorvolo civile in questi due giorni. Nell’area compresa tra West– West Lago Patria Teano – Capua – Caserta, infatti, è stato stabilito uno ”spazio aereo destinato in cui l’attraversamento da parte di altro traffico non è consentito“, ai fini dello svolgimento della #esercitazione militare “SOF Week”. Il #MIR Napoli (sezione del Movimento Internazionale della Riconciliazione denuncia quest’ennesima militarizzazione, oltre che del, anche dello spazio aereo della nostra Città Metropolitana, per consentire i ‘WarGames‘ della #NATO e degli #USA (è proprio il caso di dire)… “sulle nostre teste“. ...