Asllani | parole di encomio da Inzaghi Quando però la titolarità?

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Kristjansta crescendo e prendendosi le chiavi del centrocampo dell’Inter. Il suo mazzoè quello di scorta, il primo è nelle mani di Hakan Calhanoglu. Simonelaall’albanese? ULTIME SETTIMANE – Kristjanè cresciuto, ha superato le difficoltà e la pressione, adesso è una valida alternativa al titolare Hakan Calhanoglu. Simonenelle ultime settimane lo ha utilizzato sempre di più e anche nelle situazioni difficili per la squadra. Il centrocampista è entrato a partita in corso contro la Roma sul risultato di 0-0 ed ha ricevuto un atto di fiducia anche con Atalanta e Salisburgo in due match diversi per ciò che stava vivendo l’Inter., crescita sì ma serve l’occasione FIDUCIA – Con la Roma ha ...