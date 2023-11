Ascolti tv | i dati di giovedì 9 novembre 2023

(Di venerdì 10 novembre 2023) Bene la fiction Blanca 2 Nella serata di ieri,, su Rai Uno, l’ultima puntata di Blanca 2 ha portato a casa 4.439.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale5 Grande Fratello pone alle spalle con 2.512.000 spettatori con uno share del 18.5% (Night a 1.044.000 e il 27.2%, Live a 743.000 e il 21.7%). Su Rai2 l’ultimo capitolo del ciclo Delitti in Famiglia si ferma a 584.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 la prima puntata di Le Iene presentano: Inside, ottiene 860.000 spettatori con il 5.8% (anteprima a 815.000 e il 3.8%). Su Rai3 l’ultimo appuntamento con Splendida Cornice conquista 850.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 792.000 spettatori (5.3%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

