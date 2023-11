Ascolti TV | Giovedì 9 novembre 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 novembre 2023) Blanca 2 Nella serata di ieri,, su Rai1 l’ultima puntata di Blanca 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 l’ultimo capitolo del ciclo Delitti in Famiglia è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1, dopo una presentazione dalle alle (.000 – %), la prima puntata di Le Iene presentano: Inside, in onda dalle alle, è vista da .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’ultimo appuntamento con Splendida Cornice segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 l’incontro di Europa League – Atalanta-Sturm Graz ottiene .000 spettatori con il % (primo ...