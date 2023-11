Artrite e artrosi | quali differenze?

Leggi anche ›psoriasica: di cosa si tratta e come riconoscere i sintomidel pollice e prevenzione Va da sé che lo stile di vita gioca un ruolo importante anche per prevenire l'...

Opinione degli esperti di Caroline Luiza C. Castro Master's in Nutrition Sciences · 16 years of experience · Brazil La Boswellia è usata con successo come trattamento naturale dei dolori articolari. I ...Infiammazione Cronica: L’infiammazione a lungo termine dovuta a condizioni come l’artrite reumatoide può danneggiare la cartilagine. Genetica: Alcuni individui possono ereditare una predisposizione ...