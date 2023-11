Arriva Inside Out 2 | tra le “emozioni” protagoniste adesso c’è anche l’ansia | “Certe vocine nella tua testa ti conoscono da sempre… poi cambia tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) “tuatidapoi”. A giugno 2024 è in arrivoOut 2, il sequel del celebre successo Pixar uscito nel 2015. Il primo teaser trailer in italiano è stato diffuso dalla Disney proprio nelle scorse ore così da scoprire (la trama ufficiale non è ancora stata diffusa ndr) che probabilmente nel nuovo film seguiremo l’adolescenza di Ridley, la protagonista “umana” del primo clamoroso capitolo che ha rivitalizzato le produzioni Pixar nell’ultimo decennio. Infatti alle cinquemostriciattole colorate di gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto ecco farsi largo un’altra emozione buffa e arancione:. Insomma una voragine tematica dove la ...