Arriva Inside Out 2 | con tanto di almeno una nuova emozione

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nel 2015Out, quindicesimo film Pixar realizzato anche in collaborazione con Disney, è uscito nelle sale e ha raggiunto un successo planetario, convincendo pubblico e critica. A quasi un decennio di distanza, nel 2024, arriverà al cinema un sequel e le aspettative in merito sono altissime. Nuove emozioni e nuove problematiche “affolleranno” la mente di Riley, la giovanissima protagonista del film, e c’è da aspettarsi che questo creerà scompiglio nelle sue relazioni personali. Nella versione originale, inoltre, tra le voci dei nuovi personaggi, spunta anche un volto noto che piacerà ai fan di Stranger Things. Cosa c’è da sapere suOut 2 Nel primo film Riley Andersen aveva undici anni e nella sua mente “abitavano” Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto che, alternandosi all’occorrenza, le permettevano di vivere una vita equilibrata dal ...

Il film Disney e PixarOut 2 torna nella mente dell'adolescente Riley proprio quando il ... non sanno come comportarsi quandoAnsia, e sembra che non sia sola. Nella versione originale ...

Arriva Inside out 2, e porta una nuova emozione: l’ansia RaiNews

Arriva Inside Out 2, tra le “emozioni” protagoniste adesso c’è anche l’ansia:… Il Fatto Quotidiano

Nella mente della giovane protagonista accanto a Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto arriva una nuova inquilina: Ansia. E pare non sarà l’unica ...Arriva in sala mercoledì 6 dicembre sotto il doppio segno della Tucker Film e della Teodora Film “Il male non esiste” (Evil Does Not Exist, Aku wa sonzai shinai) di Ryusuke Hamaguchi. Vincitore all’80 ...