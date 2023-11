Arringa per la mia terra | Israele

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Discorso tenuto alla radio francese nel novembre 1975 dal cantante, scultore e pittore Herbert Pagani, all’indomani della mozione Onu che assimila il sionismo al razzismo. Sono passati più di quarantotto anni, ma le parole dette in quell’occasione non hanno perso niente della loro attualità. Voce narrante di Barbara Marchand. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/11/Herbert-Pagani.mp4 “Di passaggio a Fiumicino sento due turisti dire sfogliando un giornale: ‘Tra guerre e attentati non si parla che degli ebrei, che scocciatori …’ È vero siamo dei rompiscatole; sono secoli che rompiamo le balle all’universo. Che volete? Fa parte della nostra natura. Ha cominciato Abramo col suo Dio unico, poi Mosè con le tavole della legge, poi Gesù con l’altra guancia sempre pronta per la seconda sberla, poi Freud, Marx, Einstein, tutti esseri imbarazzanti, rivoluzionari, nemici ...