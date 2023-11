Arezzo | col Pineto c' è ancora Gucci in dubbio Crisafi verso il bis | altra bocciatura per Kozak

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le scelte di Indiani in vista del confronto con la matricola terribile del girone. Uno tra Damiani e Bianchi per completare il ...

Arezzo, col Pineto c'è ancora Gucci in dubbio. Crisafi verso il bis ... Quotidiano Sportivo

Eventi: Arezzo si veste a festa per tornare Città del Natale In Consiglio

Manca sempre meno al taglio del nastro della Città del Natale. Ieri la presentazione del calendario degli appuntamenti, e non solo, in Regione, oggi il bis ad Arezzo per la rassegna di eventi voluta d ...Torna Arezzo Città del Natale, rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo InTour e realizzata col Comune di Arezzo che, dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio ...