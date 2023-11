(Di venerdì 10 novembre 2023) Dal consolidamento dei servizi, all’ampliamento dell’offerta in&off store: l’evoluzione dell’azienda, leader del pet-care, con oltre 550 punti vendita Una crescita costante, incentrata sull’impegno perè quella vissuta nel 2023 da, azienda leader del pet con oltre 2 milioni di clienti fidelizzati che, nel corso dell’ultimo anno, ha consolidato la propria presenza sul mercato, virando su un’offerta omni-canale e rafforzando ulteriormente la gamma dei servizi dedicati ai pet. Un lavoro di squadra, nel corso degli ultimi 12 mesi, che ha definito la missione aziendale – quella di migliorare le relazioni tra pet,ed ambiente – ed ha posto le basi per metterla in pratica. Diverse le novità dell’azienda. A partire dalla relazione con i clienti e con gli ...

Se lo chiede la catena, leader nella distribuzione di articoli perda 25 anni, presente anche in Svizzera con due punti vendita. Si può "diventare attivisti per l'ambiente", ha ...

Arcaplanet, animali, persone e Pianeta sempre più al centro Adnkronos

Dal cibo per cani al "green". Il nuovo mondo degli animali ilGiornale.it

Dovunque ci si trovi, si può restare in contatto, conoscere e, in futuro, anche prenotare tutti i servizi offerti dall’azienda I servizi per gli animali sono un capitolo fondamentale del nuovo ..."Arcaplanet" diventa "Pet People Planet": supermercati, cliniche e assicurazioni. E una rivoluzione per l'ambiente ...