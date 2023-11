(Di venerdì 10 novembre 2023) Le stelle di David disegnate su case e negozi di Parigi sarebbero frutto di una operazione voluta dal Cremlino per generare tensione in Europa

Siamo vittime di un complotto mondiale È quanto credono i no vax, e chi sospetta chel'... Si viene giudicati estremisti con un questionario, se si risponde 'ja' a 18 domande sue ...

Antisemitismo, dietro i casi c'è la regia della Russia WIRED Italia

Antisemitismo, in Francia si sospetta che dietro le centinaia di stelle di David sulle abitazioni degli ebrei ilmessaggero.it

Un’organizzazione di Mosca sta provando a seminare antisemitismo in Europa. La Digos indaga sulle svastiche comparse nel quartiere ebraico di Roma.Secondo l’intelligence di Parigi la coppia che ha disegnato quei simboli sarebbe legata a un uomo d’affari moldavo che fa parte di una rete di disinformazione che Mosca usa per la sua guerra ibrida co ...