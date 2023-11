Annunciato un match titolato per il prossimo episodio di iMPACT!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dopo un siparietto backstage andato in scena durante la corrente puntata di IMPACT on AXS TV tra ABC e Kenny King, è stato sancito dal DOA della compagnia, Santino Marella, quello che sarà ilappuntamento valido per i titoli di coppia. It's OFFICIAL @SheldonJean and @KennyKingPb2 will battle #ABC for the IMPACT World Tag Team Championships NEXT WEEK on #IMPACTonAXSTV! @DashingChrisBey @The Ace Austin @milanmiracle pic.twitter.com/1C5hrjqzdX— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) November 10, 2023 La prossima settimana, nella medesima puntata in cui Josh Alexander e Will Ospreay collideranno per la prima volta nella storia su un ring di iMPACT, la coppia formata da Ace Austin & Chris Bey sarà chiamata a difendere le cinture contro il duo composto dall’ex Digital Media Champion, Kenny King e il suo fedele alleato Sheldon Jean.