Annalisa annuncia il nuovo singolo e sfoggia un look pantless | gli scatti

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionesta vivendo la sua Golden Era: al momento è l’artista donna più ascoltata in Italia grazie ai suoi successi che hanno dettato le playlist di questa estate. Anche la sua immagine è cambiata virando verso uno stile più glamour e al passo con i tempi; insomma, è impossibile resistere al fascino di. La cantante, che ha dato il via pochi giorni fa al suo tour con un concerto ad Assago, ha volutore ai suoi fan l’uscita di un, Euforia, attraverso uno scatto che ha lasciato senza parole i suoi ...