Anna muore a soli 11 giorni | l’ospedale l’aveva dimessa due giorni prima

ha vissuto appena 11 giorni. È morta il 4 novembre per una probabile patologia respiratoria non diagnosticata. Due giorni prima che il suo cuore smettesse di battere la piccola era stata portata ...

Anna morta a 11 giorni dopo essere stata dimessa dall'ospedale, inchiesta della Procura di Palermo Corriere della Sera

Neonata muore in ospedale, era stata dimessa due giorni prima Today.it

Una serata di allegria con le amiche, poi appena fuori dal locale, un malore e la tragedia. Così si è spenta a 59 anni Gianna Bettinelli, persona conosciutissima in città anche per la sua attività di ...Sesto San Giovanni: Arnaldo Cantini precipita dal tetto e muore in ospedale. Era salito sul tetto per pulirlo dalle foglie, così è morto il 71enne Arnaldo Cantini, da anni residente a Cremona. Lascia ...