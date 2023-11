Andrea Landolfi scaraventò Maria Sestina Arcuri giù dalle scale | la condanna in Cassazione

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 10 novembre 2023) La morte difu femminicidio. È di ieri, 9 novembre 2023, la sentenza della Corte di, che hatoa 22 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata. La giovane, 26 anni all’epoca, era cadutanella notte fra il 3 e il 4 febbraio 2019, nella casa della nonna del compagno, a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Due giorni dopo, era morta in ospedale. Secondo l’accusa sarebbe stato proprio il fidanzato a spingere la donna per le, forse al culmine di una discussione dovuta al fatto che lei voleva mettere fine alla loro storia. Quella sera, infatti, i due avevano avuto un litigio dopo una serata in un pub: le telecamere di sicurezza riprendono gli ...