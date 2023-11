Andrea Abodi | “Pericolo antisemitismo al derby? Tema culturale che va superato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) “per ildi Roma? Mi auguro di no. Ilc’è sempre, non soltanto durante la partita. Tanto più di questi tempi vediamo che ilsi manifesta nelle città, con comportamenti e con anche scritte, quindi c’è unche evidentemente va. Pensavamo che fosse unche potevamo lasciarci dietro le spalle e invece va affrontato e presidiato sisticamente, investendo nella cultura, sull’educazione, sull’informazione, quindi lavorando nelle scuole e intervenendo dove necessario perché non avvenga o comunque non ci sia un senso quasi di normalità o di impunità”. Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani,, ...