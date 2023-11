Analisi sentimento social TP | doppio standard per Ucraina e Palestina

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 10 novembre 2023)TP: c’èperNell’ultimadelabbiamo chiesto ai nostri lettori e a quelli di Election Day cosa ne pensassero della copertura mediatica del conflitto ucraino e di quello israelo-palestinese. Abbiamo posto il quesito attraverso la seguente affermazione: “Quelli che fanno i distinguo tra aggredito ed aggressore per l’, ora non lo fanno per Gaza” a cui si poteva affermare se questi (giornalisti e/o politici) “sono sinceri” o se, invece, “sono ipocriti”. Clicca qui per tutte ledelTP...